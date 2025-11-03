Диетолог перечислил три категории людей, которым не рекомендуется худеть

В эпоху, когда социальные сети заполнены челленджами по быстрому похудению, врач-диетолог Дмитрий Семирядов предупредил россиян о рисках следования модным трендам. Он отметил, что последние исследования опровергли традиционные представления о лишнем весе, особенно в контексте детей и подростков.

Врач пояснил, что в юном возрасте физиологические процессы требуют больше жировой ткани, что является естественной частью развития. У девочек в определенные периоды тела должно вырабатываться больше жира, чем у взрослых, и это нормально. У мальчиков кратковременное округление тела может быть связано с предстоящим скачком роста.

Семирядов подчеркнул в беседе с life.ru, что попытки снизить вес без контроля специалиста опасны в любом возрасте. Ученые фиксируют рост эндокринных нарушений у тех, кто самостоятельно ограничивает питание. В группе риска — спортсмены, подростки и люди старше 65 лет.

В пожилом возрасте жировые отложения помогают регулировать обмен веществ, считает диетолог. У спортсменов же ограничения в питании могут привести к потере мышечной массы и быстрому набору веса.

При избыточной массе тела важно не резко ограничивать себя, а сочетать умеренное питание с физической активностью и обращаться за помощью к специалистам. Людям с генетической предрасположенностью к полноте, но с нормальным весом по медицинским параметрам, диеты не нужны. Для поддержания здорового образа жизни достаточно придерживаться принципов умеренного питания и регулярно заниматься спортом.

Семирядов также упомянул о новых препаратах на основе семаглутида. Они мягко регулируют обмен веществ. Однако, по его мнению, даже при использовании таких препаратов важно принять проблему, вести активный образ жизни, следить за питанием и здоровьем, а при необходимости обратиться за консультацией к специалисту.