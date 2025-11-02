Какие питательные вещества поддержат здоровье ваших костей

Гормональные изменения - естественная часть нашей жизни. Одно из важных последствий менопаузы для женщин - это постепенное снижение прочности и плотности костей, что повышает риск развития остеопороза. Предотвратить это помогут различные вещества.

Кальций. Это ключевой элемент здоровья костей. Кроме того, если вы с пищей не получаете достаточное количество кальция, то организм будет его брать из ваших костей. Поэтому женщинам старше 50 лет нужно стремиться к потреблению не менее 1200 мг этого вещества в день. Богаты источники кальция - коровье молоко, йогурт, сыр.

Витамин D. Он помогает организму усваивать кальций из пищи, регулирует уровень кальция и фосфора. Хорошие источники этого витамина - жирная рыба, яичные желтки, грибы и обогащённые молочные продукты.

Фосфор. Он представляет собой строительный блок гидроксиапатита, структурного компонента костей. Для этого вы можете есть йогурт, молоко, лосось, чечевицу и кешью.

Витамин К. Существует две основные его формы: К1 и К2. Первый содержится в листовой зелени, а второй - в мясе, яйцах, молочных продуктах и ​​натто.

Магний. Это вещество, которое активизирует витамин D и укрепляет костную ткань. Получить его можно из орехов, семян, фасоли, чечевицы, листовой зелени, цельнозерновых, тёмного шоколада.

Белок. Его достаточное количество во время и после менопаузы может помочь сохранить костную и мышечную ткань.

Омега-3 жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами, замедляют скорость потери костной массы, увеличивают всасывание кальция в кишечнике. Лучшие диетические источники этих кислот - лосось, скумбрия, форель и сардины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.