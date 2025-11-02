В России предложили запретить курение для молодежи

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за запрет в России курения для молодежи, как это было сделано на Мальдивах. Об этом он заявил изданию "Подъем".

В публикации говорится, что Мальдивы стали первой в мире страной, где ввели запрет курения для целого поколения: с 1 ноября покупать и употреблять табачные изделия там не смогут все, кто родился после 1 января 2007 года.

"Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше", - завил Огуль.

Его коллега Алексей Куринный также назвал эту меру правильной, но, по его словам, "в России ситуация пока далека от того, чтобы подобные запреты можно было вводить".

Он рассчитывает, что это может произойти до 2050 года.

По словам Куринного, в РФ более 30 миллионов потребителей табака и табакосодержащей продукции. Депутат не исключил, что в случае принятия такого запрета появится "серый" рынок и будет много недовольных, но "право на здоровье" важнее.

Он выразил надежду, что со временем подавляющая часть молодежи сама откажется от табака, а запреты будут "страховочным вариантом".