Как прогулки по городу улучшают здоровье

Научно доказано, что прогулки на природе улучшают физическое и психическое здоровье, снижают стресс, делают нас внимательнее. Эксперты обнаруживают множество преимуществ для психического здоровья и от прогулок по городу. Главное - выбрать для этого правильный маршрут.

Исследование Уитни Флеминг, исследователя в области экологической психологии из Бангорского университета в Уэльсе, Великобритания, показало, что люди, которым предложили во время ходьбы обращать внимание на различные растения, испытывали после этого гораздо меньше тревоги, чем те, кому было предложено сосредоточиться на антропогенных объектах. Также первая группа сообщила о более положительных эмоциях.

Сесар Сан Хуан Гильен, профессор социальной психологии в Университете Страны Басков в Испании, сравнил две группы людей. Одна проводила время в зелёном городском парке, а другая на оживлённой площади с церковью, детской площадкой и барами. Выяснилось, что все участники продемонстрировали улучшение когнитивных способностей и внимания, снижение тревоги, враждебности и усталости. При этом группа, которая находилась на площади, чувствовала себя более энергичной и менее напряжённой в целом.

Выбирая места для прогулок в городах, по словам Тристана Кливленда, консультанта по городскому планированию канадской фирмы Happy Cities, ищите что-то, что вызовет у вас лёгкое очарование. Аннабель Эббс-Стритс, автор книг «Лечение ходьбой» и «52 способа ходить», порекомендовала поискать города, в которых можно ходить пешком.

