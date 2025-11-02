Жителей больших городов предупредили о рисках для здоровья

Жизнь в мегаполисе, частью которой являются высокий уровень стресса, нехватка сна и питание на ходу, постепенно ухудшает здоровье сердца и сосудов, уверена аллерголог-иммунолог высшей категории сети медицинских центров «СМ-Клиника» Елена Насанкаева. Об этом риске она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что, когда человек постоянно находится в напряжении, в крови повышается уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола. Из-за этого, по ее словам, сердце начинает биться чаще, давление растет, а сосуды сужаются. Если такое состояние длится месяцами и годами, оно ускоряет износ сердечно-сосудистой системы и повышает вероятность гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца и инфаркта.

Еще одним важным фактором, который негативно влияет на здоровье сердца жителей больших городов, Насанкаева считает недостаток сна и сбитый режим дня.

«Если ложиться спать поздно и спать меньше семи часов в сутки, нарушается процесс восстановления сердца, страдает сосудистый тонус, чаще возникают скачки давления. Люди, живущие в таком ритме, подвержены хронической усталости, что дополнительно увеличивает нагрузку на сердце», — предупредила она.

Другими факторами риска врач назвала малоподвижный образ жизни, плохую экологию и эмоциональные перегрузки, с которыми жители мегаполиса сталкиваются чаще других людей. По ее словам, хронический стресс, тревожность и депрессия не только ухудшают качество жизни, но и напрямую влияют на работу сердца, поскольку психика и сердце тесно связаны.

