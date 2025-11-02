Диетолог объяснил, чем хурма полезна для людей старше 50 лет

Хурма — вкусный тропический плод, начало сезона которого приходится на ноябрь. Однако далеко не всем можно его есть. Как влияет употребление хурмы на людей старше 50 лет, в чем польза и вред этого фрукта, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Freepik

По словам диетолога и нутрициолога Михаила Гинзбурга, хурма является полезным для здоровья продуктом.

«В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов необходим и ценен, особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей», — перечислил врач.

Лучше всего есть хурму в свежем виде не чаще трех раз в неделю. При этом замороженный продукт сохраняет тоже свои полезные качества. Правда, при повторной заморозке они исчезают, отметил диетолог.

В хурме содержатся железо и йод, которые нужны организму в любое время года, подчеркнул специалист.

«Однако продуктом не стоит злоупотреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы. Тем, у кого имеется мочекаменная болезнь, тоже следует ограничить себя в употреблении фрукта, поскольку он обладает мочегонным эффектом. Страдающим сахарным диабетом нужно есть продукт ограниченно, поскольку хурма достаточно сладкая: не более одного плода в сутки», — предостерег Гинзбург.

При этом тем, кому чуть за 50, непременно нужно включить этот фрукт в свой рацион, считает диетолог.

«Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что ваши волосы еще долгое время не будут седеть. Также хурма предотвращает преждевременное старение», — сообщил собеседник «ВМ».

Хурма также обладает способностью поддерживать эластичность сосудов и мышц, добавил врач.

Также очень полезны для здоровья каши. Однако это калорийное блюдо, поэтому есть его стоит с осторожностью. Подробнее о влиянии каш на организм узнала «Вечерняя Москва».