Определена еда, которая снижает уровень опасного холестерина

Способствует снижению уровня холестерина, поддерживает сердечно-сосудистую систему и защищает от преждевременного старения еда, в которой присутствуют мощные антиоксиданты - А, Е и С. Не зря их называют "витаминами молодости". На что обратить особое внимание, объяснили врачи.

© РИА Новости

Важное значение имеет и бета-каротин. Поэтому врачи рекомендуют осенью чаще готовить блюда из тыквы. Продукт особенно хорош в сезон ОРВИ.

Тыква обладает доказанным эффектом в борьбе с бактериями и вирусами, отметила заведующая Центром здоровья и профилактики Всеволожской больницы Ирина Бойдич. Это достигается за счет сочетания в составе продукта витаминов А, С и бета-каротина. Для лучшего усвоения полезных веществ рекомендуется запекать тыкву с небольшим количеством оливкового масла или кусочком сливочного.

«Тогда польза будет максимальной. Так как витамин А, которым богата тыква, жирорастворимый. Это значит, что для его усвоения нужно добавить немного жиров», — уточнила специалист.

Она подтвердила, что антиоксиданты в составе тыквы помогают снизить опасный холестерин. Об этом пишет "Доктор Питер".

Также витамин А содержат печень, сливочное масло, яйца, жирная рыба, молочные продукты.

«Бета-каротин - провитамин, который можно получить из растительных источников. Это морковь, тыква, шпинат, сладкий перец, брокколи, абрикосы. Бета-каротин безопаснее: организм преобразует только нужное количество», — уточнила в своем Telergam-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Продолжительная тыквенная диета защищает от заболеваний пищеварительной системы, почек и сердца, считает врач. Она также добавила, что употребление тыквы, квашеной капусты помогает мягко очищать кишечник и, опять же, контролировать холестерин.