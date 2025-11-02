Россиянам напомнили о профилактике кишечных инфекций в праздники

Наступили ноябрьские праздники - самое время гастрономических радостей. Но, готовя праздничное застолье, помните о правилах профилактики - это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде кишечных инфекций. Основные рекомендации по безопасности опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

© Российская Газета

Причины и симптомы кишечных инфекций

В ведомстве рассказали, что среди главных причин кишечных инфекций в праздники - неправильное хранение пищи и нарушение технологии приготовления блюд, пренебрежение личной гигиеной, а также употребление сырых или плохо обработанных продуктов.

Инкубационный период таких заболеваний - от шести до 48 часов. Прежде всего кишечная инфекция может проявляться рвотой и жидким стулом.

«При первых признаках заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением!» — советуют в Роспотребнадзоре.

Как обезопасить себя от неприятных сюрпризов?

Чтобы уберечься от кишечных инфекций в праздники, достаточно соблюдать пять простых правил, рассказали в Роспотребнадзоре.

Прежде всего, будьте внимательны при покупке продуктов. Обращайте внимание на сроки годности и условия хранения товаров, не приобретайте продукты в незнакомых местах или на несанкционированных рынках.

Второе - соблюдайте правила хранения пищи. Например, готовую еду следует размещать отдельно от сырых продуктов.

Очень ответственно надо подойти и к готовке. Обрабатывать мясо, птицу, яйца и рыбу необходимо очень тщательно. Не стоит делать большое количество многокомпонентных салатов, а если уж приготовили, то лучше съешьте их сразу (в холодильнике такие салаты, как и другие скоропортящиеся продукты, можно хранить не более 12 часов).

Четвертое правило: убедитесь в качестве используемой воды. Пить стоит только бутилированную или кипяченую воду.

Ну и пятое - это известные всем правила гигиены. Овощи и фрукты следует мыть перед употреблением, а свежеприготовленную пищу не надо смешивать с остатками от предыдущего дня. Кроме того, не забывайте о правилах личной гигиены.