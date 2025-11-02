Эксперт ВОЗ предупредил россиян об угрозе завоза холеры

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин обратился к россиянам с важным предупреждением о сохраняющейся угрозе распространения холеры. Хотя Россия не входит в число стран с локальными очагами этого опасного заболевания, рост случаев заражения в 60 государствах мира, включая некоторые европейские страны, создает серьезные риски.

По словам профессора, ослабление внимания к базовым правилам гигиены в сочетании с популярностью экзотического туризма может привести к завозу инфекции на территорию страны.

Специалист отметил, что с 2021 года наблюдается устойчивый рост заболеваемости холерой, а количество летальных исходов за первые девять месяцев 2025 года уже превысило показатели всего прошлого года. Демин призвал россиян, планирующих поездки в страны из "красного списка", обязательно делать прививки и строго соблюдать гигиенические нормы.