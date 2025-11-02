Врачи назвали причины рака груди у мужчин

Рак молочной железы у мужчин встречается редко. Однако ежегодно в Алтайском крае выявляют 7-8 таких случаев, рассказали на официальной странице Алтайского краевого онкологического диспансера. Врачи подчеркивают: у мужчин также есть молочные железы, и они подвержены риску опухолей.

Основные причины — гормональные сбои, прием гормональных препаратов, возрастное снижение тестостерона, наследственные мутации, патологии и травмы яичек или груди. Среди факторов риска отдельно называют злоупотребление алкоголем, особенно пивом: его фитогормоны повышают уровень эстрогенов, что связано с возникновением рака.

Болезнь развивается почти как и у женщин: сначала появляется небольшое безболезненное уплотнение кожи или язва, возможны выделения из соска. В запущенных случаях поражаются лимфоузлы.

Врачи настоятельно советуют при первых подозрительных симптомах немедленно обращаться к специалистам.