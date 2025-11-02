С приходом холодной погоды многие люди начинают замечать, что чувствительность зубов и десен повысилась. Этот дискомфорт может проявляться в виде болей, щипания или неприятного ощущения при употреблении холодной пищи и напитков. Хотя изменение температуры является очевидной причиной, факторы, способствующие этому состоянию, могут быть более глубокими и сложными. Почему холодная погода влияет на чувствительность зубов и десен, а также какие шаги можно предпринять для уменьшения дискомфорта, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гигиениста клиники «Мегастом» Инны Гришиной.

Почему в холод повышается чувствительность зубов

Причиной повышенной чувствительности зубов в холодную погоду может быть сужение сосудов в деснах, вызванное изменением температуры, рассказала специалист. Кроме того, при низких температурах увеличивается риск развития микроцарапин на зубах и деснах, что также делает их более восприимчивыми к внешним раздражителям.

«Другим важным аспектом является воздействие холода на зубную эмаль. Холод может способствовать сужению и расширению заключенных в ней микроотверстий, что может привести к повышенной чувствительности. Если у человека уже есть предрасположенность к чувствительности зубов, например из-за эрозии эмали или рецессии десен, холодная погода может усугубить ситуацию, вызывая неприятные ощущения даже при минимальных воздействиях», — пояснила Гришина.

Также не стоит забывать, что в холода многие чаще употребляют горячие напитки, контрастирующие с холодным воздухом. Это резкое изменение температуры может вызывать неприятные ощущения у людей с повышенной чувствительностью зубов, отметила гигиенист.

Как справиться с чувствительностью зубов в холод

По словам врача, для того чтобы уменьшить чувствительность зубов и десен в холодную погоду, необходимо принять несколько простых, но эффективных мер:

Во-первых, стоит обратить внимание на выбор зубной пасты. Специальные пасты для чувствительных зубов содержат компоненты, которые помогают уменьшить болевые ощущения и укрепить зубную эмаль. Регулярное применение таких паст может значительно снизить дискомфорт.

Кроме того, стоит уделить внимание технике чистки зубов. Слишком сильное давление во время чистки может ухудшить ситуацию, особенно если у вас есть предрасположенность к чувствительности. Лучше использовать мягкую щетку и чистить зубы аккуратно, избегая резких движений.

При этом важно не забывать о регулярных визитах к стоматологу, который сможет выявить возможные проблемы и рекомендовать индивидуальные методы лечения.

Профилактика чувствительности зубов и десен

В холодное время года особенно важно следить за своим рационом. Употребление слишком холодных или, наоборот, чересчур горячих продуктов в большом количестве может создать нагрузку на зубы. Лучше избегать резко холодных или горячих блюд и напитков, стараться поддерживать оптимальную температуру.

Также стоит обратить внимание на содержание витаминов и микроэлементов в пище. Нехватка кальция, витамина D и других полезных веществ может негативно сказаться не только на состоянии зубов, но и на здоровье десен. Употребление продуктов, богатых этими элементами, поможет укрепить зубную эмаль и снизить чувствительность.

Важно разграничивать прием сладостей и кислотных напитков, которые способствуют разрушению зубной эмали.

Белоснежная улыбка — это не просто эстетика, а отражение уверенности и здоровья. Современные методы отбеливания позволяют безопасно вернуть зубам естественную яркость, при этом сохранив эмаль прочной и здоровой. Про ключевые моменты, которые важно учитывать до, во время и после отбеливания зубов, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков.