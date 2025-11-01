Какие яйца самые полезные для здоровья

Не так давно ученые из Пермского политеха решили разобраться, какие яйца наиболее полезны для здоровья. Авторы канала Naked Science отмечают, что в России среднестатистический житель ежегодно съедает более 285 яиц.

Оказалось, что именно в куриных яйцах содержится больше всего витамина D, который особенно нужен жителям северных регионов. Они также содержат сбалансированный набор аминокислот и фосфолипиды, необходимые для развития и здоровья мозга и сосудов. Более того, холестерин в курином желтке оказался полезным: он способствует снижению уровня «плохого» холестерина и необходим для синтеза гормонов.

В перепелиных яйцах витаминов B12, B2 и железа в 2-3 раза больше. Однако ученые развенчали и главные мифы о них. Дело в том, что перепелиные яйца не являются полностью гипоаллергенными и стерильными: хотя риск заражения сальмонеллезом и ниже, чем у куриных, он все же существует.

В утиных и гусиных яйцах больше всего жира, однако они богаты кальцием и фосфором. Гусиные, к тому же, содержат уникальный антиоксидант лютеин, который помогает сохранить зрение. Но чаще гуси и утки заражаются сальмонеллезом, поэтому такими яйцами не рекомендуется заменять куриные в приготовлении сырой еды.

Яйца страусов малокалорийны, зато содержат много селена и витаминов А и Е. Одно оно примерно соответствует 40 куриным и, к тому же, может храниться в холодильнике до года.

Цвет желтка зависит от корма птицы — ярко-оранжевый желток свидетельствует о питании, богатом каротиноидами. Свежесть можно проверить, опустив его в воду: у старых яиц из-за увеличенного воздушного мешка желток ​‍​‌‍​‍‌всплывает.

