В чем польза черной фасоли

Не все углеводы вредные, как принято считать. При их выборе нужно выбирать так называемые сложные: они богаты клетчаткой и содержатся в цельнозерновых продуктах, бобовых, фруктах, овощах. Вот какие преимущества для здоровья может вам дать чёрная фасоль.

© Ferra.ru

Есть сразу несколько причин, почему чёрная фасоль помогает снизить холестерин.

Много клетчатки. В чёрной фасоли содержится большое количество растворимой клетчатки, которая связывает холестерин в кишечнике и помогает выводить его из организма. Об этом сказала Брэннон Блаунт, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, лицензированный диетолог-нутрициолог. По данным исследований, диета с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой, снижает общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП («плохого»). Из одной чашки чёрной фасоли вы также получите 15 г клетчатки, или около 54% ​​от рекомендуемой суточной нормы.

Нет насыщенных жиров. В чёрной фасоли очень мало жира и совсем нет насыщенных жиров. Как показывают научные работы, рацион питания с низким содержанием насыщенных жиров связан со снижением риска развития высокого уровня холестерина и болезней сердца.

Большое количество растительного белка. На чашку чёрной фасоли приходится аж 15 г белка. Исследования демонстрируют, что замена животных белков на растительные помогает поддерживать здоровый уровень холестерина благодаря снижению общего холестерина и ЛПНП.

© Recipe photo: Jacob Fox. EatingWell design

Растительный крахмал в составе. Этот тип пребиотика связывают со снижением уровня холестерина.

Источник фитохимических веществ. Эти растительные соединения защищают клетки, уменьшают воспаление, поддерживают работу сердца. Кроме того, в чёрной фасоли много полифенолов, флавоноидов, антоцианов и танинов, которые укрепляют сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.