Какие продукты помогают при мышечных судорогах

Нет ничего хуже, чем после интенсивной тренировки ощутить сильнейшую мышечную судорогу. Избежать этого помогут определённые продукты.

© Ferra.ru

Бананы. Один средний банан даёт 9% от суточной нормы калия. Марита Радлофф, магистр наук, зарегистрированный диетолог, доктор медицины, рекомендует добавлять банан в свой рацион перед пробежкой или во время тренировки, если вы постоянно сталкиваетесь с мышечными судорогами.

Авокадо. Это отличный источник калия и магния. Эти минералы снижают риск возникновения спазмов. Калия в авокадо даже больше, чем в банане: около 15% от суточной нормы в одном целом плоде.

Арбуз. Он примерно на 92% состоит из воды и содержит калий. Об этом сказала Сара Эслинг, магистр наук, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог.

© Getty Images. EatingWell Design

Сладкий картофель. Его можно назвать хорошим источником калия, магния, медленно усваиваемых углеводов.

Листовая зелень. В кудрявой капусте, мангольде, шпинате много полезных питательных веществ, которые способствуют здоровому сокращению мышц. Они также содержат магний и кальций, необходимые для поддержания работы мышц и уменьшения судорог.

Греческий йогурт. Это отличный источник белка, который необходим для правильного восстановления мышц и защиты от судорог после тренировки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.