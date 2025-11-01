Как каши помогают разгрузить и защитить поджелудочную

Поджелудочная​‍​‌‍​‍‌ железа – главный орган нашего пищеварения и регулятор уровня сахара в крови. Авторы канала «ТОП 100 ВРАЧЕЙ | Здоровье и Медицина» пишут, что она очень подвержена негативному влиянию неправильного питания и вредных привычек. Врачи говорят, что исправить это помогут простые и доступные каши.

Овсяная,​‍​‌‍​‍‌ гречневая, пшенная каши, каша из бурого риса и перловка легко усваиваются организмом, уменьшают выработку пищеварительных ферментов, а значит и нагрузку на поджелудочную железу. В этих злаках много клетчатки и антиоксидантов, которые снимают воспаление и защищают от повреждений. Каши содержат сложные углеводы и имеют низкий гликемический индекс – после их употребления не бывает резких скачков глюкозы и, соответственно, инсулина, а значит, ниже риск развития ​‍​‌‍​‍‌диабета.

Чтобы каши были суперполезными, их стоит готовить на воде или на обезжиренном молоке, не добавляя сахар и сливочное масло. Можно вместо этого использовать специи, например, куркуму, которая тоже снимает воспаление. Если такие каши будут у вас в меню 4-5 раз в неделю в совокупности с контролем веса и отказом от алкоголя, вы обезопасите себя от серьезных заболеваний.