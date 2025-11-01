Калининградцам рассказали, как сделать самый полезный напиток из шиповника
Плоды шиповника известны своими лечебными свойствами. Как сделать полезный отвар и как правильно его употреблять, «Клопс» рассказала калининградский диетолог Марина Утяганова.
Чем полезен шиповник
Красно-бурые ягоды содержат много витаминов: С — 426 мг на 100 г, а также А, Е, К и ряд витаминов группы В.
- Улучшают пищеварение и обмен веществ.
- Помогают при воспалении и поддерживают здоровье суставов.
- Защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.
- Поддерживают сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению артериального давления.
«Шиповник может влиять на потенцию мужчин за счёт улучшения кровообращения в малом тазу. К тому же витамин С причастен к синтезу тестостерона», — добавила специалист.
Как правильно заваривать
Плоды стоит заливать горячей, но не кипящей водой. Это поможет сохранить больше витаминов. Отвар накрывают крышкой и дают настояться от 6 до 12 часов. Важно, чтобы напиток готовился именно в стеклянной посуде, чтобы не произошло окисления.
Как употреблять настой
Желательно пить чай из шиповника по одному-два стакана в день. Если употреблять перед едой, улучшится отток желчи, что благоприятно скажется на пищеварении.
Важно
Не рекомендуется пить настой шиповника людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, например, при язве или гастрите.
«Если вы решили употреблять такой чай, стоит отказаться от дополнительного приёма витамина С, либо БАДов с содержанием аскорбиновой кислоты, — предупредила Утяганова. — Переизбыток вещества в организме может спровоцировать аллергическую реакцию».