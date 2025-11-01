Как сделать самый полезный напиток из шиповника

Плоды шиповника известны своими лечебными свойствами. Как сделать полезный отвар и как правильно его употреблять, «Клопс» рассказала калининградский диетолог Марина Утяганова.

Чем полезен шиповник

Красно-бурые ягоды содержат много витаминов: С — 426 мг на 100 г, а также А, Е, К и ряд витаминов группы В.

Улучшают пищеварение и обмен веществ.

Помогают при воспалении и поддерживают здоровье суставов.

Защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Поддерживают сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению артериального давления.

«Шиповник может влиять на потенцию мужчин за счёт улучшения кровообращения в малом тазу. К тому же витамин С причастен к синтезу тестостерона», — добавила специалист.

Как правильно заваривать

Плоды стоит заливать горячей, но не кипящей водой. Это поможет сохранить больше витаминов. Отвар накрывают крышкой и дают настояться от 6 до 12 часов. Важно, чтобы напиток готовился именно в стеклянной посуде, чтобы не произошло окисления.

Как употреблять настой

Желательно пить чай из шиповника по одному-два стакана в день. Если употреблять перед едой, улучшится отток желчи, что благоприятно скажется на пищеварении.

Важно

Не рекомендуется пить настой шиповника людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, например, при язве или гастрите.