Назван дефицит, на который указывает отвращение к мясу

Если женщина спокойно ела мясо, а потом резко начала испытывать отвращение, это может говорить о железодефицитной анемии или латентном дефиците железа, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

«Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников. Например, при нехватке витаминов группы В или магния нас начинает тянуть, например, на орешки и семечки. А вот при нехватке железа пациентки начинают отказываться от мяса. Обязательно надо сдать не только общий анализ крови, но и дополнительно исследовать уровень железа и ферритина», – объяснила врач.

Анемия, особенно во время беременности, может привести к множеству осложнений.

«Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода. В том числе фетально-плацентарной недостаточности, задержки роста плода, низких баллов новорожденного по шкале Апгар, преждевременных родов и послеродовых осложнений у матери. Как мы уже обсуждали, вегетарианство увеличивает риски развития анемии, а значит, мама будет быстро утомляться, плохо себя чувствовать. Необходимо контролировать гемоглобин, железо и ферритин. Если выявлен недостаток — консультация у врача, который порекомендует необходимые препараты железа», – заключила врач.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала Москвичева «Газете.Ru».