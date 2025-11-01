Фитнес-тренер назвал альтернативы приседаниям со штангой

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала альтернативы приседаниям со штангой в тренажерном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что приседания со штангой в зале — одно из самых популярных упражнений.

«Но бывают ситуации, когда приседать запрещено по состоянию здоровья, а также из-за особенностей тела», — заявила тренер.

В качестве альтернатив Яблокова назвала болгарские выпады с гантелями и жим платформы.

«Для тех, кто избегает нагрузки на колени, и нацелен на развитие ягодиц, отличным вариантом будет ягодичный мост», — добавила Яблокова.

В августе Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжки.