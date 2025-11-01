Врач объяснил, как сон влияет на похудение

Даже самая строгая диета и изнурительные тренировки могут не дать результата, если человек пренебрегает сном. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт Вера Серёжина. По её словам, полноценный сон — это ключевой, но часто недооценённый фактор контроля веса.

Специалист объяснила, что во время 7-9 часового ночного отдыха организм не просто отдыхает, а активно работает: восстанавливает клетки и нормализует выработку важнейших гормонов, которые управляют чувством голода и сытости — грелина и лептина.

При недосыпе уровень лептина, отвечающего за сытость, снижается, а уровень грелина, гормона голода, — увеличивается. В результате люди начинают чаще тянуться к калорийной пище — сладкому и жирному, пояснила Серёжина.

Таким образом, недосып создаёт порочный круг: чем меньше человек спит, тем сильнее у него аппетит и тем выше риск переедания. Кроме того, недостаток сна провоцирует выброс кортизола — гормона стресса, что также мешает похудению.

Особую роль играет и «гормон сна» мелатонин, который вырабатывается с 22:00 до 1:00 ночи. Для его полноценной выработки и благотворного воздействия на обмен веществ общая продолжительность сна должна составлять не менее 7-9 часов.

Врач заключает, что сон — не просто «приятное дополнение», а полноценный инструмент для контроля веса, не менее важный, чем питание и спорт.