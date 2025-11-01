Почему нельзя самостоятельно устанавливать пломбы

Наборы для самостоятельной установки пломб, виниров и даже брекет-систем могут привести к серьезными проблемами со здоровьем, сообщил стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков. Об опасности подобных экспериментов он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Врач объяснил, что самостоятельная установка пломб грозит запечатыванием инфекции внутри зуба. По его словам, перед установкой пломбы стоматолог тщательно очищает пораженные ткани зуба при помощи специальных инструментов, удаляя кариозные участки и дезинфицируя полость.

«Если же установить пломбу без удаления кариеса, инфекция останется внутри зуба. Это приведет к воспалению, усилению боли и развитию осложнений — вплоть до пульпита или периодонтита», — заявил Лысенков.

Еще одна опасность заключается в том, что человек не сможет самостоятельно проверить, не мешает ли пломба при смыкании челюстей, и при необходимости скорректировать ее форму. Неправильно установленная пломба будет мешать при жевании, вызывать боль и провоцировать повреждение эмали расположенного напротив зуба.

«Самолечение всегда несет риск упустить серьезную патологию. Боль в зубе может быть связана не только с кариесом, но и с воспалением нерва, трещиной корня или заболеванием десен. Без осмотра врача можно неправильно оценить причину боли и усугубить ситуацию», — обратил внимание Лысенков.

Ранее аргентинские ученые выяснили, что кефир может снижать риск возникновения кариеса и воспаления десен. Происходит это благодаря тому, что кисломолочный напиток влияет на микрофлору полости рта.