Какие продукты с клетчаткой помогут при запорах

Нерастворимая клетчатка ускоряет движение стула по пищеварительному тракту и предотвращает запоры. Вот какие продукты лучше есть для её получения.

Кудрявая капуста. В одной чашке приготовленной кудрявой капусты содержится 5,1 г нерастворимой клетчатки. Также в ней много витамина С и К, антиоксидантов.

Чечевица. Она содержит фолиевую кислоту, железо и нерастворимую клетчатку. На 1/2 стакана приходится 3,8 г клетчатки.

Миндаль. Около 23 орехов дадут вам 3,5 г клетчатки. Кроме того, это хороший источник белка, витамина Е, марганца.

Груши. В одной средней груше - 3,2 г нерастворимой клетчатки. Этот фрукт низкокалориен, содержит медь и калий.

Киноа. На 1/2 стакана киноа приходится 2,5 г нерастворимой клетчатки. Также этот продукт содержит белок, цинк, фолиевую кислоту и антиоксиданты.

Малина. Из 1/2 стакана этих ягод вы получите 2,3 г нерастворимой клетчатки. Ещё малина богата витамином С и содержит антиоксиданты.

Цельнозерновые макароны. В одном стакане этих макарон 2,2 г нерастворимой клетчатки. Также в них больше других питательных веществ, которые удаляются при обработке рафинированной муки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.