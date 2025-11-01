Картофель и другие полезные для здоровья крахмалистые продукты

Крахмалы - разновидность углеводов и важный источник энергии. Некоторые крахмалистые продукты также более питательны и медленнее перевариваются, но при этом полезнее для организма.

Картофель. В белом картофеле есть калий, витамин С и клетчатка. Эти вещества поддерживают здоровье сердца, пищеварение, иммунитет. Сладкий картофель (батат) содержит много бета-каротина, который улучшает здоровье глаз и укрепляет иммунную систему.

Кукуруза. Во всех видах кукурузы есть антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин. Они защищают нас от синего света, который излучают телефоны и экраны ноутбуков.

Рис. В коричневом рисе сохраняются отруби и зародыш, больше клетчатки, витамина В6, магния. Все они поддерживают здоровье сердца и пищеварение.

Хлеб. В цельнозерновом хлебе много витаминов группы В, железа, магния, которые полезны для пищеварения, здоровья сердца и энергетического обмена. Обогащённый же хлеб содержит дополнительные витамины и минералы.

Паста. Она содержит мало жира и может стать частью сбалансированного питания, особенно в сочетании с овощами, нежирными белками, полезными жирами.

Хлопья для завтрака. Овсяные и пшеничные хлопья богаты клетчаткой, которые полезна для пищеварения, здоровья сердца, уровня сахара в крови. Во многих хлопьях есть и необходимые витамины и минералы.

Овёс. Он содержит растворимую клетчатку, снижающую холестерин и поддерживающую здоровье сердца. Также это источник железа, магния, витаминов группы В.

Бобовые. Это отличные источники медленно усваиваемой энергии. От других крахмалистых продуктов они отличаются большим количеством белка.

Плантаны. В них содержатся клетчатка, витамины А и С, калий. Они играют важную роль в поддержании иммунитета, здоровья глаз и сердца.

Тапиока. Она содержит мало жира, но служит источником энергии для организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.