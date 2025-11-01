Как выбрать безопасную пластиковую посуду

Пластиковая упаковка для еды удобна в быту, но может представлять серьёзную опасность для здоровья: всё зависит от типа материала. Денис Борозденко — ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета — рассказал, как правильно выбирать пластик для хранения продуктов.

PET/PETE — один из самых распространённых видов. Он применяется в бутылках для напитков и одноразовых контейнерах. Однако такой пластик не стоит использовать повторно: при повреждениях он может выделять вредные вещества. Также его нельзя нагревать, а алкоголь и жирные соусы в такой упаковке лучше не хранить — возможны химические реакции с образованием токсинов.

PS (полистирол) — материал для одноразовой посуды. Он признан канцерогенным, поэтому не подходит для хранения еды и разогрева. Кроме вреда для здоровья, такой пластик сильно загрязняет окружающую среду.

PP (полипропилен) — самый безопасный вариант. Из него делают пищевые контейнеры, которые можно греть в микроволновке и использовать для долгого хранения, даже в морозилке.