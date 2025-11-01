Что включить в рацион для здоровья печени

Печень​‍​‌‍​‍‌ — главный фильтр нашего организма, который избавляет кровь от токсинов и поддерживает баланс сахара. Павел Корпачев в своем блоге рассказывает о том, какие продукты просто необходимы этому терпеливому органу.

Для​‍​‌‍​‍‌ печени очень полезны такие продукты, как расторопша, которая очищает организм и восстанавливает клетки, куркума, защищающая от окислительных процессов. Кроме того, стоит отметить чеснок – источник аллицина, и зеленый чай из-за антиоксидантов в составе, а также пробиотические продукты, к которым относятся йогурт и квашеная капуста.

В рационе должны быть ягоды, брокколи, жирная рыба, орехи и цитрусовые. Необходимо поддерживать постоянный здоровый вес, ежедневно уделяя внимание тренировкам по полчаса, а также следить за потреблением жидкости.