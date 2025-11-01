Врач ответил, эффективны ли капельницы для стимуляции работы мозга

Капельницы для борьбы с когнитивными проблемами «Стимуляция мозга» не работают, рассказал «Газете.Ru» гериатр и врач-психиатр Антон Линник.

«Для коррекции нарушений памяти в таких капельницах, как правило, используются препараты ноотропного действия. Правда, это препараты с невысокой степенью эффективности с точки зрения доказательной медицины. Если состав раствора, дозы и показания основаны на результатах рандомизированных клинических испытаний или клинических рекомендациях, то использование оправдано. Однако многие так называемые оздоровительные или детокс-протоколы (комбинации витаминов, антиоксидантов, «энергетических» смесей без строгих исследований) не имеют убедительных рандомизированных контролируемых исследований. С точки зрения доказательной медицины такие схемы либо не доказаны, либо доказательства низкого качества, либо отсутствуют вовсе», — рассказал врач Линник.

Вместе с тем часто когнитивные нарушения — это многофакторная проблема, которую нельзя решить одними капельницами.