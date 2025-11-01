Врач рассказал, чем опасен подогрев сиденья в машине

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил автомобилистов о потенциальной опасности, которую таит в себе подогрев сидений. Особенно эта опция противопоказана мужчинам, поскольку постоянный нагрев области паха негативно влияет на сперматогенез.

Яички в норме находятся вне тела именно для поддержания оптимальной температуры, и их перегрев может ухудшить качество спермы.

Кроме того, врач отметил, что подогрев сидений может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний. Увеличение кровообращения в области малого таза способно вызвать проблемы с геморроем, а также активизировать инфекции при хроническом простатите, пиелонефрите или заболеваниях мочевого пузыря, пишет ria.ru.

Специалист рекомендует пользоваться подогревом лишь короткое время — чтобы согреться, а затем выключать его и продолжать поездку без дополнительного нагрева.