Биотехнолог рассказал, какая ягода обеспечит суточный запас йода

Биотехнолог Елена Алексеенко отмечает, что достаточно съесть две спелые фейхоа, чтобы получить необходимый суточный запас йода.

«Этот плод среди ягод — лидер по содержанию йода. В зависимости от сорта в фейхоа содержится от 40 до 60 мг соединений йода на 100 г мякоти», — комментирует она.

По словам профессора, оптимально употреблять фейхоа в свежем виде: разрезать плод пополам и съесть мякоть ложкой. В мякоти содержится максимум полезных веществ. Кожура фейхоа тоже съедобна: в ней много клетчатки и антиоксидантов.

Но, по словам Алексеенко, у некоторых людей она может вызывать раздражение слизистой или неприятные ощущения из-за горчинки. Именно поэтому чаще всего этот фрукт едят без кожуры, пишут Известия.

