Биотехнолог: Эта ягода обеспечит суточный запас йода

Свободная пресса

Биотехнолог Елена Алексеенко отмечает, что достаточно съесть две спелые фейхоа, чтобы получить необходимый суточный запас йода.

Биотехнолог рассказал, какая ягода обеспечит суточный запас йода
© Global Look Press

«Этот плод среди ягод — лидер по содержанию йода. В зависимости от сорта в фейхоа содержится от 40 до 60 мг соединений йода на 100 г мякоти», — комментирует она.

По словам профессора, оптимально употреблять фейхоа в свежем виде: разрезать плод пополам и съесть мякоть ложкой. В мякоти содержится максимум полезных веществ. Кожура фейхоа тоже съедобна: в ней много клетчатки и антиоксидантов.

Но, по словам Алексеенко, у некоторых людей она может вызывать раздражение слизистой или неприятные ощущения из-за горчинки. Именно поэтому чаще всего этот фрукт едят без кожуры, пишут Известия.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее эксперт заявил, что кофе вместе с тёмным шоколадом оказывают положительное влияние на нервную систему человека.