Какие продукты чаще всего вызывают сильные отеки

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева назвала три категории продуктов, которые чаще всего становятся причиной отеков. На первом месте оказалась соль и все соленое — от чипсов и копченостей до полуфабрикатов. Соль заставляет организм удерживать воду, нарушая естественный баланс жидкости. Как пояснила врач, при повышенной концентрации соли в крови вода из клеток стремится в кровоток, а почки перестают выводить лишнюю жидкость.

На втором месте расположился алкоголь, который обманывает организм — сначала вызывая обильное мочеиспускание и обезвоживание, а наутро заставляя тело запасать воду в тканях, пишет UfaTime.ru.

Третью строчку заняли сладости и выпечка. Сахар преобразуется в гликоген, а эта субстанция, подобно губке, связывает и удерживает молекулы воды в организме. Чем больше сладкого человек съедает, тем больше "кирпичиков" гликогена с прикрепленной водой остается в тканях, вызывая отечность.