Нарколог предупредил об опасности алкогольных конфет

Ликерные конфеты сами по себе не могут вызвать зависимости, однако их частое употребление может облегчить переход к реальному употреблению алкоголя и повышает риски развития зависимости, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Что касается формирования зависимости у здорового человека при употреблении десертов с алкоголем – этого не произойдет. Концентрация этанола слишком мала, чтобы оказывать воздействие на систему вознаграждения мозга. Но при систематическом употреблении «взрослых сладостей» может формироваться привычка к вкусу алкоголя, что снижает чувствительность к его вкусовым маркерам и может облегчить переход к реальному употреблению», – отметил доктор.

По его словам, как правило, в таких десертах доза спирта в одной порции настолько мала, что не оказывает значимого физиологического эффекта. Для того чтобы почувствовать опьянение, человеку пришлось бы съесть десятки, а то и сотни таких конфет – что практически невозможно.