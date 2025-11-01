Врач перечислил неожиданные причины постоянного слезотечения

Слезотечение может быть признаком ревматоидного артрита и других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

На первый взгляд, слезотечение может показаться банальной реакцией на ветер или пыль, однако за этим симптомом часто скрываются серьезные патологические процессы, требующие тщательной диагностики и своевременного лечения. Важно понимать, что хроническое или рецидивирующее слезотечение требует обязательного обследования.

«Слезотечение может указывать как на локальные заболевания глаз, так и на системные проблемы. Например, ревматоидный артрит и системная красная волчанка могут сопровождаться вторичным синдромом «сухого глаза» и слезотечением. Заболевания нервной системы тоже могут стать причиной слезотечения. Например, паралич лицевого нерва, при котором нарушается иннервация слезной железы и мышц век, что приводит к нарушению выработки и распределения слез. Новообразования в области слезных путей или век тоже могут блокировать отток слез, что также будет сопровождаться слезотечением», — рассказал врач.

Кроме того, симптом может указывать на конъюнктивит, язву роговицы, другие повреждения роговицы (царапина, инородное тело) или выворот или заворот века, при котором ресницы травмируют роговицу, вызывая раздражение и слезотечение.