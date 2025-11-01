Врач перечислил неожиданные причины постоянного слезотечения

Врач Гозиев: слезотечение может указывать на ревматоидный артрит

Слезотечение может быть признаком ревматоидного артрита и других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

На первый взгляд, слезотечение может показаться банальной реакцией на ветер или пыль, однако за этим симптомом часто скрываются серьезные патологические процессы, требующие тщательной диагностики и своевременного лечения. Важно понимать, что хроническое или рецидивирующее слезотечение требует обязательного обследования.

«Слезотечение может указывать как на локальные заболевания глаз, так и на системные проблемы. Например, ревматоидный артрит и системная красная волчанка могут сопровождаться вторичным синдромом «сухого глаза» и слезотечением. Заболевания нервной системы тоже могут стать причиной слезотечения. Например, паралич лицевого нерва, при котором нарушается иннервация слезной железы и мышц век, что приводит к нарушению выработки и распределения слез. Новообразования в области слезных путей или век тоже могут блокировать отток слез, что также будет сопровождаться слезотечением», — рассказал врач.

Кроме того, симптом может указывать на конъюнктивит, язву роговицы, другие повреждения роговицы (царапина, инородное тело) или выворот или заворот века, при котором ресницы травмируют роговицу, вызывая раздражение и слезотечение.

«Слезотечение — симптом, который нельзя игнорировать. Он может быть как временной реакцией на внешние раздражители, так и признаком серьезного заболевания глаз или системного процесса. Особенно настораживают остро возникшее слезотечение в сочетании с болью, покраснением, снижением зрения — такие состояния требуют немедленного обращения к офтальмологу. Самолечение недопустимо. Назначение капель, пробок или операций должно быть строго индивидуальным, основанным на полной диагностике. Современная офтальмология позволяет эффективно корректировать любые причины слезотечения, значительно улучшая качество жизни пациентов», — заключил врач.