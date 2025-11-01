Доктор назвал самый опасный завтрак

Почему организм "резко дает сбой" после 40 лет, объяснил врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

© Российская Газета

Как пишет врач в своем Telegram-канале, "люди думают, что стареют из-за сердца или мозга". Однако "первой сгорает поджелудочная железа", которая "управляет сахаром и энергией". Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, хроническая усталость и прочие недуги начинаются, когда "ломается механизм", связанный с работой поджелудочной.

По его словам, опасный процесс запускается с самого утра.

"Сладкий завтрак - наиболее коварен. Булочка, сок, сладкий йогурт - удар по поджелудочной. Через годы таких завтраков она перестает справляться и человек садится на таблетки", - считает кандидат медицинских наук.

Употребление кофе натощак - вторая распространенная ошибка, провоцирующая выброс кортизола, пишет врач.

Еще один враг поджелудочной - частые перекусы.

"Орехи, печенье, фрукты каждые два часа держат поджелудочную в работе без пауз. А ведь она должна отдыхать", - подчеркнул Марк Гадзиян, отметив, что долгое время "орган не болит", и в этом особое коварство.

Если сердце то и дело дает сигналы, то "поджелудочная молчит". Врач призвал пересмотреть свои утренние привычки - это поможет "сохранить энергию на десятилетия".

"Посвящаю этот пост своему 45-летнему другу. Он очень долго игнорировал рекомендации и по снижению веса, и по питанию, и по физической регулярной нагрузке. А вчера он узнал, что болен диабетом", - поделился Марк Гадзиян.

Он отметил, что его товарищ в течение последних 20 лет с утра выпивал по три чашки кофе и плотно завтракал углеводами.