Врач объяснил, с какого возраста ребенку можно есть морепродукты

В более раннем возрасте морепродукты могут навредить организму из-за высокой концентрации соли. Врач рекомендует начать кормить чадо маленькими порциями лососевой или другой красной икры — достаточно будет чайной ложки. Дозу 20 г превышать не стоит, чтобы избежать переизбытка жира. Рыбные полуфабрикаты, крабовые палочки, а также суши, сашими и другие морепродукты тоже можно употреблять только с пяти лет. Это связано с наличием в них аллергенов и отсутствием термической обработки, пишет РИА Новости. Ранее медик объяснил, как защитить детей от переедания сладкого.