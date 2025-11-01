Андролог объяснил, как справиться с мужским бесплодием

Когда супружеская пара планирует рождение ребенка, но беременность никак не наступает, традиционно начинает обследоваться женщина. Обычно возникшая проблема "проецируется" именно на нее. Однако, по данным медицинской статистики, в структуре бесплодного брака не менее 50% составляет мужской фактор, поэтому обследовать необходимо обоих супругов. С какими проблемами репродуктивной сферы сталкиваются мужчины, что может стать причиной бесплодия? На вопросы "РГ" ответил врач андролог, уролог, руководитель направления андрологии в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского Натиг Гасанов.

Что же может быть причинами мужского бесплодия?

Натиг Гасанов: Во-первых, это инфекционно-воспалительные заболевания мужской половой системы. Проблема в том, что иногда они годами протекают бессимптомно и мужчина может о них не знать. Но последствия могут быть тяжелыми, иногда непоправимыми.

Вторая частая причина - варикоцеле. Расширение вен органов мошонки также может быть причиной бесплодия.

А еще проблемы с гормонами и многие-многие другие факторы.

С чего стоит начать паре, которая хочет ребенка, но у них никак "не получается"?

Натиг Гасанов: Любой из супругов может быть "виноват" в том, что беременность не наступает, поэтому проходить медицинское обследование необходимо обоим партнерам. Тщательное обследование поможет установить точную причину проблемы, поставить точный диагноз. А это во многом определяет успешность лечения и возможность рождения долгожданного ребенка. В арсенале врачей сегодня для решения "мужских" проблем имеются возможности как медикаментозной терапии, так и высокотехнологичного хирургического вмешательства.

А импотенция влияет на способность мужчины зачать ребенка?

Натиг Гасанов: Импотенция - это сексуальное расстройство, при котором мужчина не может достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для совершения полноценного полового акта. Хотя термин "импотенция" до сих пор используется в медицинской практике, его все чаще заменяют на "эректильная дисфункция", которая может иметь как физические (органические), так и психологические причины.

Что касается связи бесплодия с импотенцией - однозначный ответ тут дать нельзя. Частая ситуация - когда одни и те же заболевания или состояния одновременно нарушают и эрекцию, и производство сперматозоидов. Но бывают случаи, когда у мужчины эректильная дисфункция, но со сперматогенезом все в порядке.

Что сигнализирует о том, что начинается импотенция?

Натиг Гасанов: Первые "звоночки" могут начаться в любом возрасте. Часто мужчины списывают такое состояние на усталость, стрессовую работу и так далее и не спешат к врачу. Это неправильная стратегия: если возникают проблемы с эрекцией, невозможность к ее поддержанию, следом может произойти постепенное снижение либидо.

Каковы причины таких расстройств?

Натиг Гасанов: Они разные. Это, во-первых, некоторые заболевания:

сердечно-сосудистые недуги: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца;

эндокринные нарушения: гормональный дисбаланс, сахарный диабет;

неврологические расстройства: нарушения работы нервной системы;

инфекции и воспаления: нелеченые инфекции мочеполовой системы, простатит.

Кроме того на эрекцию может негативно влиять прием некоторых лекарств.

Свой негативный вклад вносят и вредные привычки: алкоголь, наркотики, никотин.

Особую категорию пациентов составляют люди с психоэмоциональными нарушениями. Стресс, тревога, депрессия, сильные психоэмоциональные нагрузки, страхи и неуверенность - все это сказывается на половой сфере.

Что нужно проверить и как лечить?

Натиг Гасанов: Первое и основное правило: не надо заниматься самолечением, покупать непонятные БАДы, которых, к сожалению, на нашем рынке с избытком. Нужно посетить врача уролога, андролога, и желательно сделать это не откладывая.

Проведя полное андрологическое обследование (в него входит исследование предстательной железы, органов мошонки, комплекс анализов), можно выявить причину проблемы и назначить лечение. И чем раньше это сделать - тем проще добиться положительного результата.

Сегодня даже самые сложные случаи эректильной дисфункции поддаются лечению. Главное - вовремя обратиться к врачу.