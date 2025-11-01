Андролог объяснил, как справиться с мужским бесплодием

Андролог Гасанов рассказал, как справиться с мужским бесплодием

Российская Газета

Когда супружеская пара планирует рождение ребенка, но беременность никак не наступает, традиционно начинает обследоваться женщина. Обычно возникшая проблема "проецируется" именно на нее. Однако, по данным медицинской статистики, в структуре бесплодного брака не менее 50% составляет мужской фактор, поэтому обследовать необходимо обоих супругов. С какими проблемами репродуктивной сферы сталкиваются мужчины, что может стать причиной бесплодия? На вопросы "РГ" ответил врач андролог, уролог, руководитель направления андрологии в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского Натиг Гасанов.

Что же может быть причинами мужского бесплодия?

Натиг Гасанов: Во-первых, это инфекционно-воспалительные заболевания мужской половой системы. Проблема в том, что иногда они годами протекают бессимптомно и мужчина может о них не знать. Но последствия могут быть тяжелыми, иногда непоправимыми.

Вторая частая причина - варикоцеле. Расширение вен органов мошонки также может быть причиной бесплодия.

А еще проблемы с гормонами и многие-многие другие факторы.

С чего стоит начать паре, которая хочет ребенка, но у них никак "не получается"?

Натиг Гасанов: Любой из супругов может быть "виноват" в том, что беременность не наступает, поэтому проходить медицинское обследование необходимо обоим партнерам. Тщательное обследование поможет установить точную причину проблемы, поставить точный диагноз. А это во многом определяет успешность лечения и возможность рождения долгожданного ребенка. В арсенале врачей сегодня для решения "мужских" проблем имеются возможности как медикаментозной терапии, так и высокотехнологичного хирургического вмешательства.

А импотенция влияет на способность мужчины зачать ребенка?

Натиг Гасанов: Импотенция - это сексуальное расстройство, при котором мужчина не может достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для совершения полноценного полового акта. Хотя термин "импотенция" до сих пор используется в медицинской практике, его все чаще заменяют на "эректильная дисфункция", которая может иметь как физические (органические), так и психологические причины.

Что касается связи бесплодия с импотенцией - однозначный ответ тут дать нельзя. Частая ситуация - когда одни и те же заболевания или состояния одновременно нарушают и эрекцию, и производство сперматозоидов. Но бывают случаи, когда у мужчины эректильная дисфункция, но со сперматогенезом все в порядке.

Что сигнализирует о том, что начинается импотенция?

Натиг Гасанов: Первые "звоночки" могут начаться в любом возрасте. Часто мужчины списывают такое состояние на усталость, стрессовую работу и так далее и не спешат к врачу. Это неправильная стратегия: если возникают проблемы с эрекцией, невозможность к ее поддержанию, следом может произойти постепенное снижение либидо.

Каковы причины таких расстройств?

Натиг Гасанов: Они разные. Это, во-первых, некоторые заболевания:

  • сердечно-сосудистые недуги: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца;
  • эндокринные нарушения: гормональный дисбаланс, сахарный диабет;
  • неврологические расстройства: нарушения работы нервной системы;
  • инфекции и воспаления: нелеченые инфекции мочеполовой системы, простатит.

Кроме того на эрекцию может негативно влиять прием некоторых лекарств.

Свой негативный вклад вносят и вредные привычки: алкоголь, наркотики, никотин.

Особую категорию пациентов составляют люди с психоэмоциональными нарушениями. Стресс, тревога, депрессия, сильные психоэмоциональные нагрузки, страхи и неуверенность - все это сказывается на половой сфере.

Что нужно проверить и как лечить?

Натиг Гасанов: Первое и основное правило: не надо заниматься самолечением, покупать непонятные БАДы, которых, к сожалению, на нашем рынке с избытком. Нужно посетить врача уролога, андролога, и желательно сделать это не откладывая.

Проведя полное андрологическое обследование (в него входит исследование предстательной железы, органов мошонки, комплекс анализов), можно выявить причину проблемы и назначить лечение. И чем раньше это сделать - тем проще добиться положительного результата.

Сегодня даже самые сложные случаи эректильной дисфункции поддаются лечению. Главное - вовремя обратиться к врачу.