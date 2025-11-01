Как простой анализ крови может уберечь от инвалидности

В России остеопороз ежегодно приводит к сотням тысяч переломов - специалисты говорят о "тихой эпидемии". Это заболевание, характеризующееся снижением плотности костей, долгое время протекает бессимптомно, и часто диагноз ставится уже после того, как произошел перелом. Для эффективной борьбы с остеопорозом важно диагностировать заболевание на ранней стадии, а для этого необходимо регулярно контролировать уровень кальция в крови. Включить этот простой анализ в программу диспансеризации предложила директор "НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова" Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По данным НМИЦ эндокринологии, остеопороз диагностирован у 14 миллионов россиян, то есть каждого десятого, при этом еще у 20 миллионов - состояние, предшествующее ему (остеопения). Тревожна статистика по переломам шейки бедра (одно из самых тяжелых последствий остеопороза): каждый пятый пациент после травмы умирает в течение первого же года, а более половины навсегда теряют возможность самостоятельно передвигаться.

Кальций как индикатор угрозы

Ключ к решению проблемы может лежать в простом и доступном анализе - кальциемии - определении уровня кальция в крови, отметила Наталья Мокрышева. В своем докладе она привела данные, согласно которым у четверти граждан старше 50 лет в России наблюдается гипокальциемия (недостаток кальция), а у 3% - гиперкальциемия (избыток). Оба состояния опасны. По прогнозным оценкам, у 50% женщин и 20% мужчин старше 50 лет в будущем с большой вероятностью произойдет перелом костей, в том числе высок риск перелома шейки бедра.

"Если мы говорим о переломе шейки бедренной кости, то это самый инвалидизирующий из всех переломов, и не каждый получивший такой перелом переживет первый год после его получения. Выживает только 80% травмированных. Для 20%, находящихся на грани жизни и смерти, требуется дорогостоящее медицинское сопровождение без гарантии выживания", - подчеркнула академик Мокрышева.

Она также отметила, что летальность в течение пяти лет после таких переломов остается высокой. Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями, согласно которым летальность в первый год после перелома бедра достигает 20-24% .

Профилактика - это важно

Остеопороз сильно снижает качество жизни, но его можно предотвращать. К факторам риска относятся возраст старше 50 лет, женский пол, малоподвижный образ жизни, курение, недостаточное потребление кальция и витамина D, а также ранняя менопауза у женщин.

Скрининг уровня кальция позволяет выявить нарушения фосфорно-кальциевого обмена на ранней стадии до того, как плотность костей критически снизится. Это недорогой и эффективный способ определить группу риска и принять меры: назначить дополнительную диагностику (денситометрию), скорректировать диету или начать профилактическую терапию.

Пилотный проект по скрининговой оценке кальциемии, инициированный НМИЦ эндокринологии в пяти регионах России в конце 2024 года, подтвердил эффективность этого подхода. Если включить анализ в программу диспансеризации, это может стать переломным моментом в борьбе с остеопорозом и его тяжелыми последствиями.

Справка "РГ"

Как проводится скрининг уровня кальция

Скрининг уровня кальция - это простой и быстрый анализ крови. Для получения точных результатов забор крови производится натощак, после 8-12 часов голодания. Анализ измеряет концентрацию кальция в сыворотке крови и позволяет выявить как дефицит (гипокальциемию), так и избыток (гиперкальциемию) этого жизненно важного минерала.

Этот анализ уже входит в стандартный биохимический анализ крови, но его целенаправленное проведение в группах риска (например, у женщин в менопаузе и мужчин старше 50 лет) может стать мощным инструментом ранней диагностики нарушений минерального обмена, лежащих в основе остеопороза.