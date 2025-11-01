Академик Мокрышева: В борьбе с остеопорозом поможет скрининг уровня кальция

Российская Газета

В России остеопороз ежегодно приводит к сотням тысяч переломов - специалисты говорят о "тихой эпидемии". Это заболевание, характеризующееся снижением плотности костей, долгое время протекает бессимптомно, и часто диагноз ставится уже после того, как произошел перелом. Для эффективной борьбы с остеопорозом важно диагностировать заболевание на ранней стадии, а для этого необходимо регулярно контролировать уровень кальция в крови. Включить этот простой анализ в программу диспансеризации предложила директор "НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова" Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как простой анализ крови может уберечь от инвалидности
По данным НМИЦ эндокринологии, остеопороз диагностирован у 14 миллионов россиян, то есть каждого десятого, при этом еще у 20 миллионов - состояние, предшествующее ему (остеопения). Тревожна статистика по переломам шейки бедра (одно из самых тяжелых последствий остеопороза): каждый пятый пациент после травмы умирает в течение первого же года, а более половины навсегда теряют возможность самостоятельно передвигаться.

Кальций как индикатор угрозы

Ключ к решению проблемы может лежать в простом и доступном анализе - кальциемии - определении уровня кальция в крови, отметила Наталья Мокрышева. В своем докладе она привела данные, согласно которым у четверти граждан старше 50 лет в России наблюдается гипокальциемия (недостаток кальция), а у 3% - гиперкальциемия (избыток). Оба состояния опасны. По прогнозным оценкам, у 50% женщин и 20% мужчин старше 50 лет в будущем с большой вероятностью произойдет перелом костей, в том числе высок риск перелома шейки бедра.

"Если мы говорим о переломе шейки бедренной кости, то это самый инвалидизирующий из всех переломов, и не каждый получивший такой перелом переживет первый год после его получения. Выживает только 80% травмированных. Для 20%, находящихся на грани жизни и смерти, требуется дорогостоящее медицинское сопровождение без гарантии выживания", - подчеркнула академик Мокрышева.

Она также отметила, что летальность в течение пяти лет после таких переломов остается высокой. Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями, согласно которым летальность в первый год после перелома бедра достигает 20-24% .

Профилактика - это важно

Остеопороз сильно снижает качество жизни, но его можно предотвращать. К факторам риска относятся возраст старше 50 лет, женский пол, малоподвижный образ жизни, курение, недостаточное потребление кальция и витамина D, а также ранняя менопауза у женщин.

Скрининг уровня кальция позволяет выявить нарушения фосфорно-кальциевого обмена на ранней стадии до того, как плотность костей критически снизится. Это недорогой и эффективный способ определить группу риска и принять меры: назначить дополнительную диагностику (денситометрию), скорректировать диету или начать профилактическую терапию.

Пилотный проект по скрининговой оценке кальциемии, инициированный НМИЦ эндокринологии в пяти регионах России в конце 2024 года, подтвердил эффективность этого подхода. Если включить анализ в программу диспансеризации, это может стать переломным моментом в борьбе с остеопорозом и его тяжелыми последствиями.

Справка "РГ"

Как проводится скрининг уровня кальция

Скрининг уровня кальция - это простой и быстрый анализ крови. Для получения точных результатов забор крови производится натощак, после 8-12 часов голодания. Анализ измеряет концентрацию кальция в сыворотке крови и позволяет выявить как дефицит (гипокальциемию), так и избыток (гиперкальциемию) этого жизненно важного минерала.

Этот анализ уже входит в стандартный биохимический анализ крови, но его целенаправленное проведение в группах риска (например, у женщин в менопаузе и мужчин старше 50 лет) может стать мощным инструментом ранней диагностики нарушений минерального обмена, лежащих в основе остеопороза.