Пять правил, которые вернут сахар в норму

Год​‍​‌‍​‍‌ назад автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье» и представить себе не могла, что сможет следить за уровнем сахара и наслаждаться едой.

Сахар был 7.5, отчего женщина чувствовала обессиленность и постоянно винила себя за еду. Но ее жизнь изменилась раз и навсегда, когда она перестала во всем себе отказывать, а научилась просто грамотно сочетать продукты.

В первую очередь, стоит добавить полезные жиры: оливковое масло по столовой ложке в блюдо, половинка авокадо или горсть орешков. Все это замедляет всасывание сахара и его уровень в крови.

Белок должен быть в каждом приеме пищи, например, в виде рыбы, творога или омлета. Список углеводов у автора уменьшился, но не так катастрофично, как можно подумать. Если раньше она пресекала все блюда с ними, то теперь гречка, кабачки и брусочки из хлеба на завтрак плотно вошли в рацион.

Четвертый важный компонент — это клетчатка, ее много в овощах, отрубях, семечках подсолнечника. Такая еда быстро насыщает, пища гораздо быстрее усваивается в организме и не повышает сахар.