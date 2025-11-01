Вирусолог назвал единственный действенный способ профилактики гриппа

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова рассказала, что сезон гриппа в текущем году начался раньше из-за изменений климата и миграции птиц, а не вследствие повышенной вирусной активности.

По словам эксперта, вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты от гриппа, и по большому счёту — единственный наиболее действенный способ.

Врач рекомендовала использовать как трёхвалентные, так и четырёхвалентные вакцины, отметив при этом, что в текущем сезоне достаточно трёхвалентной вакцины, поскольку штамм гриппа В не циркулирует.

«Хотя в этом сезоне удивительная история: можно вакцинироваться и трёхвалентными, потому что один из предсказанных штаммов вируса гриппа B перестал циркулировать в нашей популяции», — резюмировала вирусолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.