Простые способы избежать набора веса после отказа от курения

Страх набрать лишние килограммы часто мешает многим курильщикам решиться на отказ от вредной привычки. Врач-терапевт больницы Красногорска Анастасия Якимова объяснила, почему это происходит и как сохранить не только здоровье, но и форму.

Специалист подтвердила, что набор веса после отказа от курения — распространённое, но не обязательное явление.

«Никотин ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит. После его отмены метаболизм временно замедляется, а вкус и обоняние восстанавливаются — еда начинает казаться вкуснее. В результате человек ест чаще или больше, чем раньше», — пояснила Якимова.

Чтобы избежать набора веса, врач рекомендует придерживаться простых правил:

Питаться регулярно и небольшими порциями, избегая высококалорийных перекусов. Сделать основой рациона овощи, белковые продукты (мясо, рыба, творог) и цельнозерновые крупы. Подключить физическую активность: умеренные тренировки, прогулки, плавание или йога помогут ускорить метаболизм и справиться со стрессом. Найти полезную замену ритуалу: когда возникает желание «занять руки и рот», можно выпить воды, пожевать морковь, яблоко или жвачку без сахара.

Якимова подчеркнула, что через полгода—год после отказа от курения обмен веществ приходит в норму. При этом польза для здоровья несоизмерима с временными трудностями: всего через год риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снижается в несколько раз.