Самые полезные для здоровья напитки без сахара

Многие из освежающих напитков содержат много сахара. Вот что можно попробовать вместо них. Кроме простой воды, конечно.

Кокосовая вода. Это хороший источник электролитов, которые помогают поддерживать водный баланс, а также меди, цинка, марганца. Об этом сказала Тейлор Берггрен, магистр наук, зарегистрированный диетолог.

Апельсиновый сок. По мнению спортивного диетолога Келли Джонс, это лучший выбор для восполнения водного баланса. Исследования показывают, что апельсиновый сок превосходит многие другие напитки по показателям гидратации. Он также может увлажнять, как и спортивные напитки. Выбирайте варианты с надписью «100% апельсиновый сок», чтобы избежать дополнительного сахара.

Гранатовый сок. Такой сок содержит мощные полифенолы, которые работают в организме как антиоксиданты. Также один стакан гранатового сока - это хороший источник калия.

Агуа Фреска. Это напиток из Мексики, который можно пить в любое время дня.

Лимонная вода. Добавление в простую воду лимона даёт организму витамин С и другие антиоксиданты.

Бульон. Любой его вариант - от куриного до говяжьего - можно употреблять для восполнения жидкости.

Кефир. Как и в йогурте, в нём есть живые и активные пробиотические культуры, способствующие поддержанию пищеварения, здоровья кишечника и иммунитета. Каждая чашка кефира даёт также кальций и 9 г белка.

