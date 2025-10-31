Академик РАН рассказал, что надо нюхать для поднятия настроения

Эфирные масла позволяют быстро снять стресс и надолго поднять настроение. Об этом кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал в эфире программы «О самом главном»12+ на канале «Россия 1».

«Надо выбрать аромат, который вам приятен. Идёте в магазин и нюхаете каждый из этих пузырёчков. Выбирайте те, которые не вызывают у вас отвращения. Когда у вас стресс, вы садитесь в кресло, рядом у вас стоит диффузор с этим ароматом», — рекомендовал Юрий Беленков.