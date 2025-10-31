Названы упражнения для облегчения боли в коленях

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Science Daily 20 октября, свидетельствуют о том, что ходьба, велосипедные прогулки и плавание являются наиболее действенными видами физической активности для снижения болевых ощущений при артрите коленного сустава, восстановления подвижности и улучшения общего самочувствия.

Несмотря на пользу других видов физических нагрузок, специалисты акцентируют внимание на том, что аэробные упражнения должны лежать в основе терапевтического подхода. Остеоартрит возникает в результате деградации хрящевой ткани, защищающей костные поверхности. Это приводит к воспалению, скованности движений и дискомфорту, и может поражать различные суставы, но наиболее часто страдают коленные суставы. Около 30% взрослых старше 45 лет имеют признаки остеоартрита коленей, обнаруживаемые при рентгенологическом исследовании, и примерно половина из них испытывает выраженную боль и ограничения в движениях.

Хотя физическая активность является ключевым компонентом лечения, многие медицинские рекомендации не содержат конкретных указаний относительно того, какие виды упражнений наиболее эффективны при остеоартрите коленей. Чтобы прояснить этот вопрос, ученые провели анализ эффективности и безопасности различных вариантов физической активности.

В рамках комплексного анализа были использованы данные из 217 рандомизированных клинических исследований, проведенных в период с 1990 по 2024 год, с участием 15 684 человек. Проводилось сравнение между различными категориями упражнений, включая аэробные, психофизические, нейромоторные и комбинированные программы, а также тренировки на гибкость и укрепление мышц, с контрольными группами.

Несмотря на различия в качестве исследований, научный коллектив оценивал достоверность данных, используя общепризнанную систему GRADE. Ученые принимали во внимание несколько ключевых параметров: уменьшение болевого синдрома, функциональное состояние, показатели ходьбы и качество жизни. Каждый параметр оценивался в краткосрочной (четыре недели), среднесрочной (12 недель) и долгосрочной (24 недели) перспективе. При этом, во всех исследованиях аэробные упражнения были признаны наиболее эффективными для улучшения состояния пациентов.

