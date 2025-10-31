Врач рассказала о самой полезной диете в мире

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала о самой полезной диете в мире.

В интервью NEWS.ru она заявила, что речь идёт о средиземноморской диете. По её словам, употребление рыбы и морепродуктов, составляющих её основу, существенно продлевает жизнь.

«Средиземноморская диета действительно считается на данный момент самой полезной в мире, – подчеркнула Мизинова. – Люди, питающиеся по средиземноморскому стилю, чаще всего являются долгожителями».

Между тем специалист отметила, что данный тип питания подходит не всем людям. Так, россияне, пояснила она, традиционно питаются другими продуктами, поэтому их организм не настроен на переваривание средиземноморской пищи.

«Например, жители Поволжья настроены на совершенно другой тип питания, нежели средиземноморская диета, и на переваривание других продуктов», – резюмировала врач.

