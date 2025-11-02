Названы главные ошибки в питании, сокращающие жизнь

Продолжительность жизни зависит от количества употребления соли и овощей.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала академик РАН Оксана Драпкина. По её словам, рацион является вопросом здоровья всей нации.

В частности, она обозначила ключевые пищевые привычки россиян, напрямую влияющие на здоровье и продолжительность жизни.

«Мы давно собираем данные о питании и выявляем ключевые тенденции, связанные с выживаемостью, – подчеркнула специалист. – Два главных фактора – это потребление соли и овощей. По нормам, в день нужно съедать не менее четырёх порций овощей – это 400–500 г. А соли – не более 5 г. Однако большинство людей превышает допустимую норму соли и не добирает норму овощей».

Драпкина привела тревожную статистику. Согласно её данным, 40 % россиян не добирают норму овощей, 58 % – цельнозерновых круп, а 70% – бобовых, которые сегодня признаны важным продуктом для долголетия.

При этом, по словам академика, фиксируется избыточное потребление: сладостей (47,6 %), солений (42 %) и переработанной мясной продукции (56 %).

Драпкина также отметила и некоторые позитивные сдвиги. Так, указала она, в последние годы россияне стали меньше досаливать пищу. Но проблема остаётся – ведь растёт потребление продуктов с избыточным содержанием скрытой соли.

«Также мы видим медленное увеличение доли овощей и фруктов в рационе, но пока их потребление всё ещё недостаточно».

При этом академик РАН считает, что здоровое питание не требует дорогих продуктов. Например, обычные капуста, морковь и свёкла – доступные и полезные альтернативы экзотическим суперфудам.

