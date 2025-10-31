Врачи высказались о японской минеральной воде против ожирения

Японцы заявили о создании простейшего способа избавиться от самого опасного для организма вида жира – висцерального. Это – обычная вода. То есть, не совсем обычная: вода, сжигающая жир на животе, содержит HMPA — низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Заявляется, что при его регулярном употреблении похудеют даже те, кто целями днями лежит на диване, ест чипсы и пьет колу. «МК» узнал, что об этом революционном изобретении думают врачи.

Новый продукт японцы отнесли к категории функциональной пищи и заявили, что такая вода скора заменит популярные средства для похудения на основе семаглутида и станет новой безопасной альтернативой бариатрическим операциям.

Как рассказал младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии, ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета Денис Борозденко, 3-(4-Гидрокси-3-метоксифенил) пропионовая кислота или сокращенно по-английски HMPA — это химическое название хорошо известного соединения — феруловой кислоты, а точнее, одного из ее основных метаболитов в организме человека: «Она содержится во многих знакомых нам продуктах: рисе, отрубях, фруктах, ее довольно много в обычном черном кофе. Кофе и другие продукты, попадая в кишечник человека, подвергается метаболизму с участием кишечных бактерий и образуют как раз эту кислоту. В поле зрения ученых она попала не очень давно – основные исследования датируются началом 2020-х годов. В экспериментах на животных показаны благоприятные свойства этого метаболита на уровень сахара в крови, снижения жировой ткани и увеличение мышечной массы. В принципе, примерно такие эффекты будут у человека, в рационе которого много фруктов, настоящего бурого риса и который позволяет себе насладиться чашечкой хорошего кофе по утрам. Поэтому у ученых и возникла мысль: «А что, если сразу вводить этот замечательный метаболит!». Здравая идея в этом безусловно есть. Но есть и определенные нюансы: пока не было ни одного клинического исследования на людях, которое бы доказало и безопасность, и эффективность. Поскольку это естественный для организма метаболит, он считается безопасным при потреблении в количествах, образующихся из обычной пищи, однако концентрированные добавки — это другая история. Подытоживая все выше сказанное, 3-(4-Гидрокси-3-метоксифенил)пропионовая кислота — это перспективное соединение с научно обоснованным потенциалом для влияния на метаболизм жиров. На текущий момент недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать ее в виде изолированной добавки для эффективного и безопасного снижения веса у людей. Поэтому не стоит искать чудо-добавку, а достаточно включить в свой рацион натуральные источники феруловой кислоты: коричневый рис, отруби, кофе, яблоки, арахис, артишоки, чтобы ваш организм естественным путем производил этот метаболит в адекватных количествах».