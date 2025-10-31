Ортопед предупредил об опасности популярной в соцсетях «картофельной кровати»

В соцсетях стал популярен новый тренд, участники которого спят на так называемой «картофельной кровати», то есть на скомканной лежанке. О его опасности россиян предупредил ортопед Виталий Скакун в беседе с Life.ru.

Уточняется, что для создания «картофельной кровати» нужно взять простыню на резинке и плотно набить ее мягкими предметами вроде подушек, пледов или мягких игрушек. По словам Скакуна, если спать на такой лежанке, увеличивается нагрузка на межпозвонковые диски и фасеточные суставы.

Кроме того, долгое пребывание в этой кровати приводит к расслаблению мышц-стабилизаторов, а опора на связочный аппарат уменьшается, что ведет к риску обострения хронических болей и перераспределения нагрузки.

Врач добавил, что, если пользоваться лежа там смартфоном, голова окажется в неудобном положении, которое грозит хроническим натяжением шеи и головными болями от перегрузки шейного отдела. Такая поза также может спровоцировать обострение проблем с позвоночником у людей с хронической болью в спине или шее, тех, кто недавно перенес операции, а также у людей с острыми неврологическими симптомами.

Ортопед отметил, что без опасности для здоровья можно отдыхать в «картофельной кровати» по 10-15 минут, при этом под поясницу нужно подложить подушку, а шея должна находиться в нейтральном положении.

Ранее диетолог Реми Наварро призвал спать на левом боку. По его словам, в таком положении лучше работает печень, а еда проще продвигается по пищеварительной системе.