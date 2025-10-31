Сколько на самом деле нужно ходить, чтобы быть здоровым

Ходьба – это простой, доступный и крайне полезный вид физической активности, который легко интегрировать в повседневную жизнь. Забудьте о магических 10 000 шагах, которые пришли к нам от японских маркетологов. Настало время разобраться, сколько на самом деле нужно ходить, чтобы получить научно доказанные преимущества для здоровья.

Польза ходьбы в зависимости от количества шагов

2500 шагов в день: Уже такое количество шагов помогает снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый дополнительный 500 шагов снижает этот риск еще на 7%.

4000 шагов в день: Исследования показывают, что это количество шагов способствует снижению общего риска ранней смерти.

4400 шагов в день: Для пожилых женщин такое количество шагов связано со снижением общей смертности на 41% по сравнению с теми, кто делает 2700 шагов.

6000 шагов: Может снизить риск развития диабета II типа (особенно у пожилых женщин) и уменьшить функциональные ограничения при остеоартрите коленного сустава.

6500 шагов в день: Значительно способствует снижению кровяного давления.

7500 шагов в день: Максимальная польза для снижения смертности от всех причин у пожилых женщин. Также снижает риск послеоперационных осложнений на 51% (по данным исследований перед операцией).

8000 шагов: Может помочь в борьбе с ожирением, ночным апноэ и депрессией.

9800 шагов: Снижает риск развития деменции на 50%.

Для тех, кто хочет большего (для отличников, спортсменов и владельцев собак):

10 500 шагов: Увеличивает снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний до 77% по сравнению с теми, кто проходит 2500 шагов.

11 000 шагов: Снижает риск развития гипертонии, ожирения, ночного апноэ, диабета и депрессии на 25-50% по сравнению с теми, кто ходит 6000 шагов.

11 500 шагов: Риск ранней смерти на 67% ниже, чем у людей, делающих 4000 шагов в день.

Таким образом, даже небольшое увеличение ежедневной активности приносит ощутимую пользу для здоровья, сообщается в дзен-канале "Доктор Утин".