Как перейти на ежедневный рацион в пределах 1400 калорий

Нутрициолог Анна Гордеева заявила, что для женщин ограничение своего ежедневного рациона продуктами, не превышающими 1400, должно быть не диетой, а восстановлением контроля. Сбросить лишний вес помогает не магическое число калорий, а осознанный подход к питанию.

«Я сама придерживалась этого режима после зимы, чтобы снизить отёчность и улучшить сон, и за две недели почувствовала прилив энергии», — говорит специалист.

В беседе с порталом lady.pravda.ru она порекомендовала не отказываться от жиров совсем, так как без них не будут усваиваться витамины A, D и E, а кожа начнет сохнуть. Лучше всего разделить свой день на 4-5 приемов пищи, которые будут включать сложные углеводы и белок, овощи, клетчатку, белки и другие полезные элементы. Гордеева также напомнила, что необходимость ужинать до 18:00 является мифом.

