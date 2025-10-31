Диетолог рассказал, как правильно худеть к Новому Году

Марият Мухина в беседе с НСН заявила, что для быстрого похудения к праздникам лучше сосредоточиться на правильной диете, нежели на частых походах в спортзал.

Соблюдая правильное питание, можно без вреда для здоровья скинуть 5 кг за два месяца. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование. Основная причина сбросить вес к праздникам - набранные килограммы за осень. С приходом холодов поправились 38% россиян. Мухина рассказала, как правильно снижать вес за короткий срок.

«Без всяких процедур вполне реально сбросить за два месяца 5 кг. Если подключать процедуры, которые работают на снижение веса из подкожного жира, то можно скинуть и 10 кг. Это тоже будет без вреда, так как это воздействие на локальные жировые отложения. Похудение к праздникам – это всегда хорошее дело. Для этого важно четко соблюдать граммовку. Взрослым в день не больше 600 грамм овощей и фруктов и 60 грамм чистого белка. Отказаться от хлеба, жирного, соленого, острого. Даже гречка и рис могут уменьшать динамику снижения веса. Если мы хотим употреблять углеводы, мы берем только продукты с низким гликемическим индексом и исключаем картофель», - рассказала она.

По ее словам, только лишь занятия спортом не помогут, так как они в основном меняют структуру тела и увеличивают объем мышц.

«Просто спорт может ничего не дать, так как мышцы в три раза тяжелее, чем жир. Так что просто изменится форма тела и объем. Да, спорт приводит к снижению жировой массы, но и к набору мышечной. На весах это может остаться той же самой цифрой», - подытожила Мухина.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила НСН, что "топ" пустых продуктов с повышенным содержанием сахара возглавляют конфеты, карамель, зефир, сухарики и каши.