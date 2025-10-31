Пять ключевых витаминов для здоровой кожи зимой

Зима – время не только праздничного настроения, но и суровых испытаний для нашей кожи. Резкие перепады температур, морозы и сухой воздух приводят к потускнению, шелушению, зуду, нарушению работы сальных желез и ускоренному старению. Чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей в холодное время года, важно уделить внимание питанию и приему необходимых витаминов.

Дерматолог выделяет топ-5 самых важных витаминов для поддержания здоровья кожи зимой:

1. Витамин Е (токоферол и токотриенол):

Для чего: Мощный антиоксидант, защищающий кожу от вредного воздействия окружающей среды. Стимулирует выработку коллагена и эластина, нормализует работу сальных желез, поддерживает оптимальный водно-липидный баланс.

Где искать: Семена подсолнечника, миндаль, шпинат, авокадо, нерафинированные растительные масла (оливковое, подсолнечное), жирные сорта мяса и рыбы.

2. Витамин С (аскорбиновая кислота):

Для чего: Необходим для синтеза коллагена, недостаток которого ведет к сухости, дряблости, ранним морщинам и пигментным пятнам. Также витамин С поддерживает иммунитет.

Где искать: Квашеная капуста, смородина, вишня, облепиха, шиповник, клюква, цитрусовые, болгарский перец, томаты, яблоки кислых сортов, зелень (сельдерей, щавель).

3. Витамины группы В:

Для чего: Участвуют в регенерации эпидермиса, поддерживают увлажненность кожи, обладают успокаивающим эффектом, предотвращают шелушение и регулируют работу сальных желез.

Где искать: Говяжья печень, яйца, молочные продукты, бобовые, овес, орехи, семена, шпинат, бананы, рыба.

4. Витамин А (каротиноиды и ретиноиды):

Для чего: Ускоряет заживление кожи (например, после обветривания), замедляет процессы старения, улучшает состояние сосудов, нормализует сон, защищает нервную ткань и укрепляет иммунитет.

Где искать: Брокколи, морковь, болгарский перец, зеленый лук, бобовые, овес, зелень (петрушка, мята), шиповник.

5. Витамин D:

Для чего: Укрепляет эпидермальный барьер, поддерживает защитные функции кожи, участвует в клеточном обмене, замедляет старение, обладает противовоспалительными свойствами. Помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет иммунитет и защищает от простудных заболеваний.

Где искать: Жирная рыба (лосось, кета, горбуша), грибы, яйца, молочные продукты, икра, морепродукты, субпродукты.

Важное примечание: Помимо употребления продуктов, богатых этими витаминами, при необходимости их можно принимать в виде биологически активных добавок. Однако это следует делать строго по назначению врача, после консультации и проведения необходимых анализов, передает дзен-канал "Доктор Чащина".