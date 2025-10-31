Уролог предупредил о симптомах, предшествующих импотенции

Эректильная дисфункция (импотенция) — распространенная проблема, с которой сталкиваются мужчины разного возраста. Нередко ее появлению предшествуют определенные симптомы, на которые важно обратить внимание заранее, рассказал «Газете.Ru» врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, снижение интереса к интимной жизни — один из первых тревожных сигналов. Это может проявляться как уменьшение сексуального влечения, так и ослабление эмоционального отклика на партнера.

Еще один распространенный признак — ухудшение эрекции. Мужчина может отмечать недостаточную твердость полового члена для совершения полноценного полового акта или нестабильность эрекции.

«Нередко первыми проявлениями становятся хроническая усталость, слабость, повышенная раздражительность. Эти симптомы могут быть следствием стресса, депрессии или малоподвижного образа жизни, которые также влияют на потенцию», — отметил уролог.

По словам врача, проблемы с мочеиспусканием — частые позывы, ослабление струи или болезненность — могут указывать на нарушения работы предстательной железы, которые могут стать причиной импотенции. Кроме того, предвестником этой проблемы могут быть затрудненная или отсутствующая эякуляция, что часто связано с гормональными или неврологическими расстройствами.

При этом Богатырев подчеркнул, что наличие подобных симптомов не всегда означает развитие импотенции.