Профессор раскритиковал капельницы для профилактики

Капельницы для поддержания красоты и здоровья, предлагаемые клиниками, могут не обладать лечебными эффектами, а представлять собой плацебо, — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Когда препараты смешиваются, мы не знаем, как они могут взаимодействовать. Они могут нанести вред, усиливать эффект друг друга или, наоборот, подавлять. Мы вообще ничего не знаем об их взаимодействии — никто не проводил исследований в этой области. Кроме того, есть ощущение, что за ширмой этих препаратов скрывается пустышка. Скорее всего, тут работает эффект плацебо, при котором человек чувствует себя лучше после таких капельниц с простым физраствором. Плацебо не обладает лечебными свойствами, но выглядит как обычное лекарство», — рассказал Медведев.

С мнением о том, что представленные капельницы могут являться плацебо, согласилась и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.