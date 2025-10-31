Профессор МГУ Медведев: капельницы для профилактики могут быть плацебо

Капельницы для поддержания красоты и здоровья, предлагаемые клиниками, могут не обладать лечебными эффектами, а представлять собой плацебо, — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

Профессор раскритиковал капельницы для профилактики
«Когда препараты смешиваются, мы не знаем, как они могут взаимодействовать. Они могут нанести вред, усиливать эффект друг друга или, наоборот, подавлять. Мы вообще ничего не знаем об их взаимодействии — никто не проводил исследований в этой области. Кроме того, есть ощущение, что за ширмой этих препаратов скрывается пустышка. Скорее всего, тут работает эффект плацебо, при котором человек чувствует себя лучше после таких капельниц с простым физраствором. Плацебо не обладает лечебными свойствами, но выглядит как обычное лекарство», — рассказал Медведев.

С мнением о том, что представленные капельницы могут являться плацебо, согласилась и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Капельницы будут давать кратковременный эффект, причем зачастую это будет эффект плацебо. Нормальное же лечение и коррекция образа жизни дают долгосрочный и реальный эффект. Важно вести правильный образ жизни, формировать необходимый рацион питания с балансом белков, жиров и углеводов, не забывать про растительную пищу, клетчатку, растительные белки, сокращение добавленного сахара», — отметила Дианова.